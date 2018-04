Le professeur Bernard Gay reçu au ministère de la santé

PAPEETE, 27 avril 2018 - Le ministre des solidarités et de la santé a reçu, vendredi matin, le Pr. Bernard Gay, professeur honoraire, et ancien directeur du département de médecine générale de l’université de Bordeaux.



Le Pr. Gay a effectué une mission d’une semaine pour assurer une formation de maître de stage pour les médecins des dispensaires et hôpitaux périphériques afin qu’ils puissent être habilités à encadrer des internes de médecine générale.



L'ancien directeur du département de médecine générale de l’université de Bordeaux a également visité les dispensaires et hôpitaux de Tahiti, Moorea et Raiatea afin de vérifier la qualité professionnelle de ces sites et de procéder à l’agrément de certaines structures en tant que lieux de stages pour les jeunes médecins en formation.



Cette mission s’inscrit dans une politique de santé du Pays visant à attirer les jeunes médecins à la pratique professionnelle dans les structures de santé publique de Polynésie. Cette stratégie testée depuis 5 ans dans trois centres expérimentaux de Tahiti, Moorea et Raiatea, a montré son efficacité, à travers le recrutement plus facile de jeunes médecins originaires ou non de Polynésie.



Cette politique de santé participe également à l’amélioration de la qualité du service rendu à la population à travers l’exigence professionnelle attendue de la part des médecins maîtres de stage et des structures accueillant les jeunes médecins en formation.