Le prof cogneur suspendu à titre conservatoire

Tahiti le 22 février 2021 - L'enquête administrative qui concerne le professeur du lycée professionnel de Faa'a qui avait frappé son collègue en décembre dernier est entre les mains des autorités compétentes de l'Éducation. Le professeur a été suspendu "à titre conservatoire", en attendant la fin de l'enquête administrative.



Le professeur du Lycée professionnel de Faa'a qui avait frappé un de ses collègue en décembre dernier lors d'un pot de fin d'année fait l'objet d'une enquête administrative. La première partie de cette enquête est arrivée à son terme. Le dossier, selon nos informations, a été rendu aux autorités compétentes de l'Éducation vendredi dernier. La phase contradictoire va débuter.



Le professeur à l'origine des coups a été suspendu "à titre conservatoire", tout en gardant ses droits, notamment son salaire, en attendant la suite de la procédure. Selon nos sources, "cette suspension n'est pas une sanction, elle a été mise en place pour protéger non seulement les enseignants de l'établissement, dont la victime, mais aussi le présumé agresseur. Elle permet également d'éviter que les relations ou la situation dégénèrent”.



Contacté, le vice-recteur de Polynésie française, Philippe Lacombe, explique qu'une enquête peut parfois "durer très longtemps. Mais en général, elle n'excède pas une durée de trois à six mois". La première partie de l'enquête a été menée par deux inspecteurs de l'Éducation nationale. "En général, ils font beaucoup d'entretiens avec de nombreuses personnes pour comprendre comment est née une affaire, comment elle s'est passée réellement et comment on peut en sortir", précise le vice-recteur. L'enquête "donne des éléments aux décideurs du Pays (...). Ensuite, on passe à une réflexion collective qui nous amène ou pas à réunir un conseil de discipline". Au fenua comme dans les autres académies, Philippe Lacombe rappelle qu'"il est commun de réunir une commission de discipline par mois"