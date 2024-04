Le procès de Puta'i Taa'e renvoyé à février 2025

Tahiti, le 24 avril 2024 – Le procès pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts de l'ancien maire de Papara, Puta'i Taa'e, a été renvoyé mardi par le tribunal correctionnel au mois de février 2025. Un renvoi lié au fait que la commune n'était pas représentée en qualité de partie civile.



Le tribunal correctionnel a renvoyé, mardi, le procès pour détournement de fonds publics, recel de détournement et prise illégale d'intérêts de l'ancien maire de Papara, Puta'i Taae, et de son épouse – actuel tāvana de la commune – Sonia Punua-Taa'e, au mois de février 2025. L'affaire a en effet dû être renvoyée car la commune n'était pas représentée à l'audience.



Dans ce dossier d'atteintes à la probité, l'ancien maire de Papara, qui encourt dix ans de prison et 120 millions de francs d'amende, est soupçonné d'avoir fait payer, par la commune, des travaux d'élagage et de terrassement sur un terrain appartenant à la famille de sa femme. Des travaux réalisés dans la vallée de la Temarua pour un montant 2,9 millions de francs. L'actuelle tāvana de la commune, Sonia Punua-Taa'e, et sa sœur seront également jugées par le tribunal correctionnel pour recel de détournement de fonds car elles sont propriétaires du terrain.



Rappelons qu'en novembre 2021, Puta'i Taa'e avait déjà été condamné en appel pour prise illégale d'intérêts et recel d'abus de confiance à 18 mois de prison avec sursis, deux ans d'inéligibilité et à payer une amende de deux millions de francs.