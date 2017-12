Le prix de la vanille affole les grands pâtissiers

Comment est-on passé de 17.7 tonnes produites en 2014 à près de 10 tonnes en moins de trois ans ? Carine Vairaaroa, directrice général de l'Epic Vanille de Tahiti, explique : "les premières ombrières ont été installées en 2003. Elles ont commencé à produire à partir de 2006. Elles sont arrivées à leur pic de production en 2009. Cette année-là, on a eu une production de 73 tonnes de vanille mûre contre 49 tonnes l'année précédente". La loi de l’offre et de la demande est alors entrée en jeu et a provoqué la baisse du prix de la vanille.



"On a alors assisté à un phénomène d'abandon et de démotivation des producteurs" , décrit Carine Vairaaroa. Les producteurs de vanille estiment en effet à 3 500 Fcfp le coût de revient d'un kilo de vanille mûre, c’est-à-dire non préparée. Le prix de rachat est tombé en 2009 à 2 700 Fcfp, soit un manque à gagner de 800 Fcfp pour les producteurs. Démotivés certains ont abandonné leurs ombrières ou ont fait un entretien minimum. Or, la précieuse orchidée demande beaucoup d'attention. Pour obtenir son arôme si savoureux, il faut un savoir-faire, de la précision et du temps. La pollinisation de sa fleur est notamment une opération très délicate, qui ne peut se faire que manuellement et après une longue observation puisque cette phase cruciale n’est possible que pendant quelques heures.

Voyant la chute de la production de la vanille, "Fin 2013, nous avons entamé une campagne de remotivation et de régénération des ombrières" , explique Carine Vairaaroa.



Aujourd'hui, le kilo de vanille mûre s'achète à environ 10 000 Fcfp alors que 20 tonnes de vanille mûre ont été produites cette année. Un volume bien inférieur au pic de 2009 avec 73 tonnes produites cette année-là. Mais cette flambée du prix de la vanille devrait susciter de nouveau l'intérêt des producteurs.