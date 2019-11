Le prince Charles et Camilla pour six jours en Nouvelle-Zélande

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | dimanche 16/11/2019 - Le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, sont arrivés dimanche en Nouvelle-Zélande pour une visite de six jours destinée à soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes et défendre l'environnement.



"Le prince et la duchesse rendront visite à des programmes et des organisations dans les domaines qu'ils se sont engagés à soutenir", a indiqué dans un communiqué le ministère néo-zélandais de l'Intérieur.

"Le prince se concentrera sur les questions environnementales, avec un accent mis sur la lutte contre les déchets plastiques."

"La duchesse poursuivra son engagement dans le soutien aux femmes qui ont été victimes de violences conjugales en soulignant le travail d'organisations oeuvrant dans ce domaine."

Le premier engagement public du couple aura lieu lundi avec le dépôt d'une gerbe au mémorial de la guerre à Auckland. Ils rencontreront également la Première ministre Jacinda Ardern.

Il s'agit de la troisième visite commune du couple en Nouvelle-Zélande, et de sa première en quatre ans.