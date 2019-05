Le président de l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours au fenua la semaine prochaine

PAPEETE, le 18 mai 2019. Le président Edouard Fritch a reçu, samedi matin, à la Présidence, Elder Sinjoux, président en Polynésie de l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours, qui était accompagné d’Ernest Montrose.



Elder Sinjoux est venu à la rencontre du président Fritch pour préparer la venue, la semaine prochaine, du président de l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours, Russell Nelson.



À cette occasion, plusieurs milliers de fidèles de cette Eglise se rassembleront vendredi au stade Pater, à Pirae, pour une célébration et une rencontre avec le président Russell Nelson.

Cette manifestation de grande envergure nécessitera une organisation et une logistique importante qu’il convient de préparer et de prévoir en amont, afin d’organiser au mieux notamment les aires de parking et la circulation aux abords du stade.

En outre, Elder Sinjoux a confirmé au président Fritch qu’un entretien est prévu, dans ce cadre, entre le président Fritch et le président de l’Eglise de Jésus Christ des saints des derniers jours, Russell Nelson.