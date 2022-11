Le présentateur américain Jay Leno hospitalisé pour de graves brûlures

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 14/11/2022 - Jay Leno, légende de la télévision américaine et ancien animateur du "Tonight Show", a été hospitalisé lundi pour de graves brûlures après un accident, mais a assuré "aller bien".



L'humoriste de 72 ans, passionné d'automobile, a été blessé lorsqu'un de ses véhicules a pris feu dans son garage privé, à Los Angeles.



Sa convalescence pourrait prendre jusqu'à deux semaines, a-t-il précisé à l'AFP.



"J'ai été gravement brûlé par un feu dû à de l'essence. Je vais bien. J'ai juste besoin d'une semaine ou deux pour me remettre sur pied", a-t-il déclaré.



L'une de ses voitures s'est enflammée, blessant le côté gauche de son visage sans néanmoins toucher son oeil et son oreille, selon le média TMZ.



Jay Leno avait annulé sa participation à un événement à Las Vegas dimanche en raison d'une "urgence médicale" l'empêchant de voyager, d'après le magazine People.



Le présentateur avait pris la tête du très populaire "Tonight Show" après Johnny Carson, autre légende des talk-shows américains.



Il était notamment connu pour ses monologues introductifs où il titillait ses invités, qu'ils soient des personnalités politiques ou des célébrités.



Jay Leno avait présenté l'émission pendant 22 ans, avant d'être remplacé par l'humoriste Jimmy Fallon en 2014.



Collectionneur de voitures, il a également présenté une émission automobile, "Jay Leno's Garage".



Sa collection, qui contient des voitures et des motos vintage rares, vaudrait une dizaine de millions de dollars.