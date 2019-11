Le premier lexique en tahitien, anglais français est une vraie "bible"

TAHITI, le 28 novembre 2019 - Le service de la traduction et de l'interprétariat de la Polynésie française vient de sortir le premier lexique trilingue. Véritable bible, cet ouvrage 100% made in fenua de 987 pages, regroupe pas moins de 17 144 termes, mots ou expressions traduits en tahitien, français, anglais.





Vous ne savez pas dire "my tailor is rich !" en tahitien ? Grâce à ce tout nouveau lexique, vous devriez rapidement pouvoir traduire cette petite phrase basique. En effet, le service de la traduction et de l'interprétariat de la Polynésie, avec le soutien du ministre de la Culture, vient de sortir le premier lexique trilingue en tahitien, français et anglais.



"Le service avait une énorme base de données, mais qui n'était pas valorisée. On a souhaité la partager avec la population", explique avec enthousiasme le ministre en charge de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu.



"Le dernier lexique paru remontait à quatre ans, il était en français et en tahitien et avait remporté beaucoup de succès. On a souhaité poursuivre ce travail et ajouter une troisième langue, l'anglais. Ce choix de la langue anglaise était une évidence, au vu de notre situation géographique, au cœur d'une Océanie majoritairement anglophone", explique Yan Peirsegaele, chef du service de la traduction et de l'interprétariat. Avec sa petite équipe de six membres, aidée par une étudiante en reo ma'ohi de l'université de la Polynésie française, ils se sont attelés à la rédaction de ce bel ouvrage 100% made in fenua. Au final, il aura fallu plus de trois ans au service pour sortir ce pavé de 987 pages, petit clin d'œil au code postal de la Polynésie !