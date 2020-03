Tahiti, le 12 mars 2020 - Le premier Salon international de l'étudiant ouvre ses portes demain. L'événement a pour objectif de mettre en relation les personnes qui souhaitent apprendre l'anglais dans un pays étranger avec des écoles.



Le premier Salon international de l'étudiant, organisé par la société Catch-up Education, aura lieu dès demain et jusqu'à dimanche, à l'InterContinental Tahiti. Ce vendredi, les portes ouvriront dès 9 heures pour accueillir le public. Ce salon est consacré aux programmes internationaux proposés par des écoles. Ils permettront aux personnes, jeunes et moins jeunes, désirant apprendre l'anglais de suivre des cours, des formations professionnalisantes et des formations universitaires. Durant cet événement gratuit, plusieurs prix peuvent être remportés par tirage au sort : trois billets pour le Japon, trois bourses pour des séjours courts au Japon et dix accès gratuit sur la plateforme de cours d'anglais en ligne de Catch-up. Pour l'occasion, des facilités et des offres de prix pour les prêts étudiants sont également prévues.