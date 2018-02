Le préavis de grève générale est déposé pour jeudi prochain

PAPEETE, le 9 février 2018 - Ce vendredi matin à la première heure, l'intersyndicale qui s'est formée en opposition à la réforme des retraites a déposé officiellement un préavis de grève générale et illimitée qui débutera le jeudi 15 février.



C'est la fin du dialogue et le début du conflit. Cinq centrales syndicales ultra-représentatives se sont regroupées pour signer ensemble un préavis de grève générale et illimitée, qui débutera le 15 février à 00h00. Le même jour, à l'Assemblée de la Polynésie, s'ouvre une session extraordinaire d'un mois durant laquelle devrait avoir lieu le vote du projet de loi réformant le système des retraites. Les syndicats espèrent paralyser le Pays et rassembler dès jeudi des milliers de salariés devant l'Assemblée pour mettre la pression sur les élus à quelques semaines des élections.



A noter que le syndicat des salariés municipaux, la COSAC (Confédération des Syndicats des Agents Communaux), rejoint l'intersyndicale formée par les quatre syndicats représentatifs des salariés du privé qui avaient déjà approuvé le mouvement de grève générale : la CSIP, Otahi, O Oe To Oe Rima et la CSTP-FO. Seul le syndicat modéré A Ti'a i Mua continue de favoriser la voie du dialogue pour obtenir les modifications qu'il demande pour la réforme.



Le préavis de grève inclut douze revendications, la première étant le retrait du projet de loi visant à réformer le régime des retraites. Les autres revendications listent les solutions préférées par les syndicats. Pour ces derniers, on peut faire disparaître le déficit du régime des retraites en faisant de grosses économies dans le secteur de la santé et en augmentant les financements du Pays. Cette deuxième demande signifieraient, concrètement, le financement de la CPS par la levée d'autres impôts que les seules cotisations sociales, ou par la réallocation de crédits d'autres programmes, comme ceux destinés aux défiscalisations. Pour les représentants des salariés, c'est une question de justice sociale puisqu'il s'agit, selon eux, de payer la solidarité envers les personnes âgées sans ressources, le fonctionnement de l'hôpital public pour tous les Polynésiens ou les erreurs de gestion du passé.