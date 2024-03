Le pouvoir entrepreneurial filmé à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 17 mars 2024 - Yuna Le Corre et Aurélia Autret, deux vidéastes originaires de Bretagne, débutent à partir de ce mardi une tournée de projection de leur film documentaire Le pouvoir du vivant relatif à l’entrepreneuriat dans les archipels éloignés, tourné fin 2023 aux Marquises. Un film qui se veut résolument positif, optimiste et inspirant.



Pendant 70 jours, les vidéastes Yuna Le Corre et Aurélia Autret ont exploré les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat aux Marquises, l'un des archipels les plus isolés du Pacifique, où elles ont rencontré des hommes et des femmes déterminés à réussir malgré les obstacles.



Leur voyage et le film Le pouvoir du vivant qui en a découlé (un court-métrage 100% autofinancé) révèlent les liens profonds entre l'esprit d'entreprise, le désir de transmettre ainsi que l'amour de sa terre et de sa culture. Il s’agit d’une invitation à créer des activités locales à impact social positif, à montrer l’exemple avec des talents du Fenua qui ont osé se lancer et à valoriser les atouts polynésiens pour en faire une force tout en encourageant l’encrage local.



“Nous avons voulu que le film soit entièrement tourné aux Marquises”, explique Yuna Le Corre. “Trois mois de tournage sur quatre îles, il y a donc des interviews de Marquisiens entrepreneurs, de passionnés de tout horizon, des moments de vie avec les différentes personnes qui ont croisé notre route tout au long de cette aventure, notre famille d'accueil à Fatu Hiva, etc. D’ailleurs, la tournée de projection que nous entamons aux Marquises, grâce au soutien du cargo mixte Aranui, vise, entre autres, à célébrer et à remercier la communauté qui a inspiré le film.”



Ainsi, à partir de ce mardi, les réalisatrices se rendront à Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva pour des projections publiques gratuites. Les établissements scolaires, notamment les collèges et Cétad de l’archipel, auront aussi l’occasion de visionner le documentaire et d’échanger avec les réalisatrices.



“Nous espérons vivement que le film recevra un bon accueil et sera une source d’inspiration pour ceux qui rêvent de se lancer dans l’aventure”, souligne Yuna Le Corre. “À travers cette œuvre, nous souhaitons partager un message universel : chaque individu détient le potentiel d'entreprendre et d'innover, quel que soit son environnement. Nous croyons fermement que ce film éveillera des vocations et inspirera une nouvelle génération de créateurs et d'entrepreneurs.”