Le pont de Pueu réparé mais restreint

Tahiti, le 16 janvier 2022 - La circulation a été rétablie samedi soir sur le pont de la rivière Teruvea à Pueu, qui s'était affaissé à la suite des fortes intempéries dans la nuit de vendredi à samedi. Mais la circulation reste interdite aux engins de plus de 3,5 tonnes.



À 21h30 samedi soir, au terme de six heures de travail, l'entreprise en charge des travaux de consolidation du pont de la rivière Teruvea, au PK8,9 à Pueu, a finalisé la réparation de l’ouvrage, permettant ainsi, le rétablissement de la circulation alternée sur une voie. Des travaux de renforcement réalisés dans l’urgence afin d’ouvrir une voie d’accès, temporaire, vers Pueu et dans l’attente de la réalisation d’une déviation vers un pont provisoire qui sera installé en amont, afin de permettre la reconstruction de l’ouvrage actuel.



Or, si la circulation était à l'origine restreinte aux poids lourds mais pouvait permettre la circulation des bus et navettes scolaires, une réunion technique qui s'est tenue dimanche matin entre la commune de Taiarapu Est et la Direction de l'équipement a finalement conclu à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Un arrêté municipal a été pris en ce sens.



Le délégataire en charge du transports en commun, Tere Tahiti, s’organise afin d’assurer le transport des passagers. Les autorités du Pays invitent les usagers des transports en commun à prendre l’attache de la société Tere Tahiti, et appellent la population à la plus grande prudence et de ralentir au passage du pont.