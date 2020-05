Tahiti, le 25 mai 2020 - Lors du point presse à la cellule santé, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a fait le point sur les arrivants confinés à Tahiti. Il a également explicité les démarches pour effectuer sa quatorzaine à domicile et annoncé travailler sur une application pour assurer le suivi des personnes ayant contracté le virus et les nouveaux arrivants.





Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, a fait hier le point sur les arrivants confinés, lors du point presse de la cellule santé. Selon le ministre, les 47 personnes qui étaient hébergées au Centre d'hébergement étudiant (CHE) et à Tibériade "ont reçu l'autorisation de sortir de leur quarantaine". Ces résidents étaient arrivés le 10 mai dernier, à bord du vol de continuité territoriale A l'issue de leur période d'isolement, ils ont tous subi des tests de dépistage "qui sont tous revenus négatifs". Concernant les personnes qui ont été rapatriées d'Australie à bord de l'A400M Atlas le 16 mai dernier, le ministre a expliqué qu'elles pourraient sortir de quarantaine "à partir du 30 mai prochain".