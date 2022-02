Le plus grand des Boeing 787 à Faa'a

Tahiti, le 13 février 2022 - Le plus grand des Boeing 787, le numéro 787-10, s'est posé samedi à Tahiti-Faa'a pour la deuxième fois seulement depuis la création de ces appareils cinq mètres plus long que les Dreamliner d'ATN.



C'était un moment particulièrement attendu des spotters et férus d'aéronautique du fenua, le plus grand des Boeing, le 787-10, s'est posé samedi pour la seconde fois au fenua. La dernière, c'était le 14 juillet 2019. Capturées par Rare Tahitian Air/Port Views, l'appareil mesure la bagatelle de 68 mètres de long, soit 5 de plus que les Boeing Dreamliner d'Air Tahiti Nui. Ce numéro “10” est par ailleurs la plus grande des trois variantes du constructeur, déclinée en 787-8, 787-9 et 787-10.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Dimanche 13 Février 2022 à 18:51 | Lu 268 fois