Le plein de métal au Hoa Dark Fest

Tahiti, le 30 mai 2024 - Et de trois. Pour la troisième année consécutive, le Hoa Dark Fest va faire tonner les guitares dans les travées de la brasserie Hoa, samedi soir.



Porté par Aroma Salmon, le Hoa Dark Fest, exclusivement réservé à la musique métal, accueille samedi à la brasserie Hoa les groupes Te Ruki, Uravena, Poturu et une tête d’affiche venue tout droit de Californie, Ottto.

Le groupe de grind-core, Poturu, ouvrira la soirée, suivi des thrashers de Uravena puis le groupe de black metal, Te Ruki. Les deux dernières formations étaient déjà de la fête l’année dernière.

Enfin, c’est le groupe californien Ottto qui conclura la soirée. Un groupe de gamins, mais qui a déjà une longue expérience derrière lui, et derrière son bassiste, Tye Trujillo, fils du bassiste de Metallica, Robert Trujillo.

Le groupe de thrash, aux sonorités punk, rappellera aux oreilles des plus anciens les notes de Porno for Pyros, de Alice in Chains ou de Therapy avec ses propres compositions.

Derrière sa basse, Tye, déjà bassiste de Korn et de Suicidal Tendencies, sera accompagné de Ethan Sirotzki, guitariste de Bastardane, le groupe de Castor Hetfield, le fils du leader de Metallica.

La venue du groupe Ottto, qui perce sur la scène métal mondiale, est notamment liée à l’amitié que les membres du groupe entretiennent avec certaines personnes à Tahiti, et venir aussi loin, “permettait de jouer la musique qu’on aime” et de “nouer de nouveaux contacts”, expliquait ce jeudi Tye Trujillo. “On s’est dit pourquoi pas. Tahiti est une île magnifique. On y pratique un très bon surf, alors allons jammer dans les îles.”



Ottto jouera son dernier album, Life is a Game.