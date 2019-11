Le plan AGIR 2020 contre les violences conjugales

La formation s'articule autour de trois modules. Le premier, "Accueillir, comprendre, échanger" doit permettre de détecter des signes évocateurs de violences, donner de bons réflexes pour accueillir et échanger avec une victime, délivrer des conseils pratiques pour la prise en charge des victimes. Le second, "Intervenir et enquêter" vise à renforcer le travail des enquêteurs pour effectuer le relevé des traces et des indices et améliorer l’échange d’informations pour faire avancer l’enquête. Et le troisième module, "Signaler et accompagner", systématise la mise en relation avec les élus et les associations d’aide aux victimes (L’association Polyvalente d’actions judiciaires - APAJ, Te Rama Ora) et présente les différents dispositifs d’aide aux victimes.



"A nous d'être innovants et de trouver des solutions avec les associations qui peuvent apporter l'aide et l'appui à ces femmes qui se retrouvent toutes seules. Et il y a une vraie volonté du pays de donner des moyens aux associations pour pouvoir aider les victimes de violences", affirme le procureur général.



"Le but de cette formation est également de leur donner des approches intéressantes pour prendre en compte ces situations. D'où la présence d'intervenants extérieurs à la gendarmerie comme des psychologues, des travailleurs sociaux, des magistrats qui chacun dans leur domaine sont en mesure de donner de bonnes pratiques", complète le colonel Frédéric Boudier, commandant de la gendarmerie en Polynésie française.



Rappelons que cette année, deux femmes sont déjà tombées sous les coups de leur conjoint en Polynésie française.