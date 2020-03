Le peuple ma’ohi est “l’élu de Dieu ”

Quel est le message principal que vous avez exprimé au travers de vos chants ?

« Nous à Papeno’o, on travaille sur du concret. Et le thème choisi nous a rendu triste car depuis 2006 on travaille sur les « parau pa’ari » du fenua. Nous sommes retournés dans la vallée, on a appris les légendes qui s’y attachent. Et cette année on s’est rendu compte qu’on n’est moins dans la vallée et cela nous a affecté, mais on va y remédier. Donc aujourd’hui on a voulu dire pardon à notre terre de ne pas avoir fait attention à elle. Aujourd’hui on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne s’intéresse plus à notre terre. Et aujourd’hui nous avons voulu rendre hommage à notre terre. »

Que pensez-vous des personnes qui ne respectent pas la terre ?

« On n’est plus proche de la terre, on s’est éloigné d’elle. Regardez : qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse chaud on se plaint. Je pense que parfois on doit prendre du recul et se mettre en retrait comme le faisaient nos tupuna. Faire un break en quelque sorte et comprendre que dieu a bien fait les choses et que nous faisons tout à l’envers. Et on en subi les conséquences aujourd’hui avec le réchauffement climatique ou les fortes pluies. C’est nous aussi qui l’avons cherché. Et cela prouve que l’humain ne va pas bien. C’est une des raisons pour lesquelles on s’est élevé contre tous les projets au fond de la vallée. Si on touche à notre vallée de Papenoo, on touche à nos entrailles.