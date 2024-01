Le personnel de TNTV consulté pour son directeur

Tahiti, le 18 janvier 2024 – Sur les onze candidatures pour la direction de TNTV, le conseil d’administration de la chaîne en a retenu huit. Une prochaine sélection devrait se faire dans les jours qui viennent pour en retenir que trois. Les salariés de la chaîne du Pays devraient ensuite donner leur avis “consultatif” sur les trois dernières candidatures.



Les membres du conseil d’administration de TNTV, qui se sont réunis lundi dernier, ont finalement sélectionné huit candidatures sur les onze déposées pour la direction de la chaîne de La Mission. Dans cette sélection, il n’y a que des candidatures masculines qui ont été retenues, puisque selon nos informations, Maheata Banner aurait retiré sa candidature au dernier moment. Une autre sélection devrait se faire dans les jours à venir pour n’en retenir finalement que trois.



L’“avis consultatif” des salariés



Plusieurs critères sont demandés aux candidats, tels que l’expérience des médias, le management, la gestion d’une société, une “vraie” connaissance des métiers et avoir une expérience commerciale. Et surtout, il sera analysé ce que le candidat propose pour ses cent premiers jours à la tête de TNTV. En effet, comme l’écrivait Tahiti Infos, le président du Pays a annoncé à la presse qu’il faut réduire les coûts de fonctionnement de la chaîne du Pays.



Les membres du conseil d’administration ont également validé la mise en place d’un jury qui sera composé de sept personnes, dont le président du conseil d’administration Heinui Le Caill, le ministre de tutelle Moetai Brotherson qui sera représenté par son directeur de cabinet Tehauarii Taimana, l’élu Tavini à l’assemblée Teriipaea Hoiore, l’élue A here ia Porinetia Teave Chaumette ou encore Moana’ura Teheiura. Contacté, Heinui Le Caill assure qu’“on va essayer d’être le plus impartial” et il affirme que la notation va se faire sous forme de points. Le conseil d’administration va également demander l’avis des salariés de la chaîne du Pays concernant les trois candidats retenus pour diriger TNTV. “C’est la première fois que le directeur sera nommé ainsi”, dit-il. En attendant, il reste au conseil d’administration moins de quatorze jours pour la nomination du nouveau pēperu de TNTV.