Le père Landry Boyer nouveau vicaire général du Diocèse de Papeete

Tahiti, le 18 novembre 2021 – Le père Landry Boyer est le nouveau vicaire général du diocèse de Papeete. Il succède au père Joël Aumeran qui exerçait ces fonctions depuis 2005.



L'archidiocèse de Papeete a annoncé jeudi la nomination du père Landry Boyer comme nouveau vicaire général du diocèse de Papeete. Une nomination qui prend effet à compter du lundi 22 novembre prochain. Le père Landry est actuellement curé de la paroisse Maria no te Hau et de la paroisse de Napuka. Il reste également directeur de l'école diaconale. Il succède surtout au père Joël Aumeran qui occupait cette fonction de vicaire général depuis 2005.



Dans son communiqué, l'archidiocèse remercie le père Aumeran "pour ce service particulier qu'il a rendu pendant toutes ces années pour le bien, l'harmonie et l'unité du diocèse". Le père Aumeran garde ses fonctions comme curé de Mahina et des paroisses dont il a la charge sur la côte Est, ainsi que dans les îles Australes et Tuamotu. Il reste également au service du "Te Vai Ora" et de l'aumônerie des prisons.



Quelles missions ?



L'archidiocèse précise les missions du vicaire. Ce dernier est en fait le plus proche collaborateur de l’évêque. "Si on prend comme comparaison le gouvernement ou le conseil municipal, il est d’une certaine manière comme le premier ministre ou le premier adjoint. Dans toutes les fonctions qu’il exerce dans le diocèse, il agit en tant que représentant de l’évêque qui lui a donné délégation (Confirmation, présidence d’une célébration ou d’une réunion diocésaine, etc.)", précise l'archidiocèse.