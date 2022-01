Le père Christophe s'impatiente

Tahiti, le 11 janvier 2022 – Le père Christophe dénonce la lenteur de la section hygiène de la Direction de la construction et de l'aménagement, retardant la délivrance du permis de construire pour le nouveau centre d'accueil des sans-abri Te Vai Ete api.



Le Pays a mis à disposition le 26 janvier 2021 un terrain à Mamao pour soutenir le projet de construction du nouveau centre d'accueil des sans-abri Te vai Ete api. Plusieurs chanteurs et musiciens s'étaient mobilisés pour l'enregistrement d'une chanson et le tournage d'un clip faisant apparaître un QR code pour faire un don pour financer la nouvelle construction. Le clip a permis via la plateforme Anavai de récolter 18 658 977 Fcfp. A ce jour, le total des fonds récoltés est de plus de 94 millions de Fcfp sur les 180 nécessaires. “Et d'autres entreprises nous enverront des dons”, nous a affirmé père Christophe. Le dossier de permis de construire a été admis le 7 octobre 2021. Entre temps, les services de la Direction de la construction et de l'aménagement (DCA) “sont revenus vers notre architecte pour le questionner par rapport à l'aménagement du parking, des espaces verts, et d'autres questions concernant le chantier. Ce que je trouve tout à fait normal et je n'ai rien contre ces procédures”. Mais alors que le délai de délivrance du permis de construire arrivait à terme le 4 janvier, “la section hygiène de la DCA a attendu la veille pour nous faire part de ses remarques quant à l'évacuation des eaux usées”, ce qui prolonge le délai d'obtention du permis de construire jusqu'au mois de mars.

Interrogé au sujet des délais de délivrance des permis de construire pour les constructions recevant du public, le service de communication de la présidence nous a informés qu'un point presse aura lieu mercredi 12 janvier à 11 heures avec Jean-Christophe Bouissou, vice-président et ministre du Logement et de l’aménagement.