Le patrouilleur Arago a un nouveau commandant

Tahiti, le 13 janvier 2023 - Jeudi, le nouveau commandant du patrouilleur Arago a été nommé. Le capitaine de corvette Charles Trémembert remplace le lieutenant de vaisseau Bastien Khoury à ce poste.



Le patrouilleur Arago change de pacha. Jeudi, le contre-amiral d’Andigné a nommé le capitaine de corvette Charles Trémenbert comme nouveau commandant du patrouilleur Arago, à la place du lieutenant de vaisseau Bastien Khoury. Issu de l’École navale, Charles Trémembert a servi durant deux ans à bord de la frégate de surveillance Nivôse basée à La Réunion, avant de rejoindre les forces sous-marines en 2016. Il a effectué un totale de sept missions SNA et SNLE en sous-marin. Il dirigera désormais l’Arago.



Le lieutenant de vaisseau Bastien Khoury a lui dirigé le patrouilleur pendant un an et demi, en effectuant plusieurs déploiements dans la ZEE (zone économique exclusive) de la Polynésie françaises, pour des missions de police des pêches ou encore de reconnaissance d’atolls isolés. Il a également participé à une mission de soutien aux îles Tonga touchées par une éruption le 15 janvier 2022.