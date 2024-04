Le patron d'OpenAI, Sam Altman, est milliardaire, selon Forbes

New York, États-Unis | AFP | lundi 08/04/2024 - Le patron de la start-up d'intelligence artificielle (IA) générative OpenAI, Sam Altman, est milliardaire en dollars, selon le magazine Forbes, fortune qu'il doit à d'autres investissements qu'OpenAI, dont il affirme ne détenir aucune part.



L'entrepreneur de 38 ans doit ses premiers millions à la revente, en 2012, du réseau social Loopt, basé sur le partage de géolocalisation, jeune société qu'il avait cofondée en 2005, à 19 ans.



Aujourd'hui, le patrimoine de l'entrepreneur de 38 ans provient notamment de participations au capital du réseau social Reddit, dont les fonds qu'il a créés contrôlent près de 8%, pour une valorisation totale de près de 600 millions de dollars.



Sam Altman ne détient cependant en propre qu'une fraction de cette participation, pour une valorisation inférieure à 100 millions.



L'ancien étudiant en informatique de l'université de Stanford a aussi misé sur le spécialiste des paiements Stripe, dont la valorisation est aujourd'hui estimée à 65 milliards de dollars, avant une possible entrée en Bourse.



Sam Altman a aussi notamment placé 375 millions de dollars de ses propres deniers dans la start-up Helion, dédiée à la fusion nucléaire, et 180 millions au capital de Retro Biosciences, une biotech spécialisée dans la reprogrammation cellulaire.



Dans un billet de blog publié en 2014, il affirmait avoir multiplié par 100 son investissement dans cinq sociétés, dont Stripe.



Sam Altman a pris des participations directes dans plusieurs start-up, mais s'appuie aussi sur la société d'investissement Hydrazine Capital, qu'il a cofondée en 2012, ainsi qu'Apollo Projects, créée avec ses frères Max et Jack.



Le trentenaire touche-à-tout a affirmé à plusieurs reprises, notamment lors d'un entretien au New York Times en mars 2023, ne détenir aucune action d'OpenAI, valorisé 80 milliards de dollars, selon le quotidien, lors d'une vente de titres en février.



Cofondé en 2015 par Sam Altman, OpenAI a été placé sur orbite avec le lancement, en novembre 2022, de l'interface d'IA générative ChatGPT, qui s'est positionnée aux avant-postes du secteur.



En novembre, Sam Altman a été brièvement débarqué d'OpenAI par le conseil d'administration, avant d'être réintégré moins d'une semaine plus tard, la plupart des employés ayant menacé de quitter l'entreprise pour protester contre ce limogeage impromptu.