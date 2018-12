Le patrimoine culturel du surf "encore sous-estimé"

"C'est une journée en l'honneur du surf, et on a attendu peut-être un peu trop longtemps pour lui rendre hommage. Parce que le surf a réellement contribué et continue de contribuer à la promotion de notre pays", a indiqué Christophe Holozet, président de l'association Polynesian Surf Association, mais avant tout un surfeur bien connu de Papara.





Ce dernier, avec le soutien de Ralph Sanford, légende et pionnier de la glisse polynésienne, ont organisé ce samedi sur la plage de Taharuu, la première journée du surf, ou Mahana horue. Objectif de l'évènement : une journée partage entre les pionniers du surf, les jeunes espoirs locaux et les amateurs pour fédérer la communauté autour du patrimoine culturel et sportif du surf encore sous-estimé en Polynésie. "Quand les premiers européens sont arrivés, ils ont cru voir des gens marcher sur l'eau. Mais en réalité c'étaient nos ancêtres qui étaient en train de surfer. Nous sommes un peuple de surfeur, c'est quelque chose d'inné en nous. Je ne m'avance pas trop en disant que le surf nous appartient", a expliqué Christophe Holozet.