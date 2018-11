Le parvis de la cathédrale transformé en salon de coiffure pour les SDF

"On ne travaille pas le lundi. On voulait offrir cela avant Noël, c'est important que les personnes se sentent belles, bien coiffées. Cela les valorise " , remarque l'une des coiffeuses entre deux coups de ciseaux.

"On n'arrête pas depuis ce matin, on ne les compte plus" , poursuit l'une de ses collègues une brosse à la main. Et effectivement, les huit chaises installées sur le parvis ne désemplissent pas, chacun attendant son tour patiemment, assis à côté de la cathédrale.

"On m'a prévenu qu'il y avait des coiffeurs, alors je suis venue, c'est très agréable, cela faisait tellement longtemps que je n'étais pas allée chez le coiffeur", dit tout sourire une cliente de ce salon de coiffeur temporaire, très contente de sa nouvelle coupe.