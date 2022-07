Le parquet fait appel de la condamnation de Narii Hatete

Tahiti, le 18 juillet 2022 – Condamné le 11 juillet dernier à deux ans de prison dont un avec sursis pour avoir incité des mineurs à consommer alcool, poppers et paka, l'ancien président de Tahiti Herb Culture, Narii Hatete, va avoir un nouveau procès. Le parquet, qui avait requis un mandat de dépôt à son encontre, a en effet décidé de faire appel.



L'ancien président de Tahiti Herb Culture, Narii Hatete, a été condamné le 11 juillet dernier par le tribunal correctionnel à deux ans de prison dont un avec sursis. L'homme a été reconnu coupable d'avoir incité quatre mineures à consommer de l'alcool, du paka et du poppers lors de beuveries organisées à son domicile de Papara. Lors de sa comparution, le procureur de la République avait requis trois ans de prison dont un avec sursis assortis d'un mandat de dépôt. Le tribunal l'ayant plus légèrement condamné et n'ayant pas décerné de mandat de dépôt, le parquet a donc décidé de faire appel. Narii Hatete devrait donc comparaître devant la cour d'appel dans les mois à venir.