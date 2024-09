Le parquet fait appel dans l’affaire du Liberty

Tahiti, le 4 septembre 2024 – Le parquet a décidé de faire appel des peines prononcées dans le cadre de l’affaire de la fusillade survenue le 24 janvier 2022 non loin du cinéma Liberty à Papeete sur fond de trafic de stupéfiants. Le 13 août dernier, le tribunal correctionnel avait condamné les cinq hommes poursuivis dans ce dossier à des peines comprises entre deux et sept ans de prison ferme.



Trois semaines après que le tribunal correctionnel a prononcé des peines de deux à sept ans de prison ferme à l’encontre des cinq hommes poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé à la fusillade du Liberty le 24 janvier 2022, le parquet a décidé de faire appel de ces condamnations, inférieures pour certaines aux réquisitions prises par le ministère public lors du procès qui s’était déroulé les 12 et 13 août.



Cette affaire très médiatisée s’était déroulée en plein centre-ville de Papeete lorsque pour se venger d’avoir été escroqué lors d’une transaction d’ice, un homme avait monté une expédition punitive. Après avoir réuni plusieurs connaissances, l’individu était parti à la recherche de celui qui lui avait volé de l’argent et l’avait pris en chasse. Un homme se trouvant avec lui avait alors tiré sur la voiture dans laquelle se trouvait le fuyard avec un fusil à pompe. Lors du procès en première instance, le tireur avait été condamné à sept ans de prison ferme et le meneur de l’expédition à six ans de prison. Les trois autres prévenus avaient quant à eux écopé de peines comprises entre deux et quatre ans de prison ferme.



Lors de l’audience d’installation du nouveau procureur général, Frédéric Benet-Chambellan, qui a eu lieu lundi, ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’en matière de trafic de stupéfiants, la justice devait se « montrer très ferme » afin d’assurer « une dissuasion par la certitude de la sanction ».