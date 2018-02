Le pari réussi de Liane Patu

Pour quelles raisons avez-vous retenu ce projet dans la catégorie concernée ?

Liane a réussi en très peu de temps à créer et à développer une petite entreprise dynamique et prospère à Bora Bora grâce à sa motivation, son courage et l’aide inconditionnelle de son mari. Sa structure de lavage automobile peut accueillir en moyenne entre 5 à 6 véhicules par jour. Les professionnels et les particuliers font appel régulièrement à ses services pour le lavage et la rénovation intérieure et extérieure de leurs véhicules. Les services proposés comportent un large choix de prestations qu’on peut qualifier de haute gamme. Les tarifs appliqués vont de 12 000 Fcfp à 80 Fcfp. Le véhicule est méconnaissable lorsqu’il passe entre les mains de son équipe. Pour répondre à la demande croissante, elle a recruté 3 jeunes dont deux en contrat aidé. Son chiffre d’affaires mensuel a doublé et a largement dépassé ses prévisions. Aujourd’hui, elle est satisfaite de sa nouvelle vie. Elle arrive à s’organiser pour concilier vie professionnelle et vie personnelle.



Quel a été le parcours de Liane ?

Après plus de dix ans d’hôtellerie, Liane décide de tout quitter pour créer sa propre entreprise en vu d’améliorer son cadre de vie. Pour se faire, elle a suivi une formation à la gestion d’entreprise et une formation de lavage de véhicule auprès de professionnels sur Papeete. Elle a fait une étude de marché pour implanter son projet à Bora Bora. Cette étude l’a confortée dans son choix. Elle a aménagé un local à son domicile pour exercer son activité.