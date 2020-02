Le parcours tumultueux des Polynésiens pour vivre au Canada

Pour le pays à la feuille d’érable, cette mesure est principalement sécuritaire. "La collecte des données biométriques est judicieuse à de nombreux égards : elle met un frein à ceux qui posent un risque à la sécurité des Canadiens, tout en aidant les agents à mieux gérer l’identité des demandeurs, en facilitant le traitement des demandes et en simplifiant l’entrée des voyageurs ayant une identité légitime" , indique le site internet d’immigration du Canada.

Pour faire faire ses données biométriques, le prétendant doit déjà en faire la demande. Et comme souvent dans ces cas-là, il doit s’acquitter de frais pour un montant de 7 000 Fcfp environ. Ensuite, il reçoit assez rapidement une lettre d’instructions afin d’effectuer ces précieux prélèvements sous 30 jours.

Ces données biométriques consistent en la prise des empreintes digitales et une petite photo. Bref, rien de très compliqué de prime abord, sauf qu’il y a un petit hic… Il n‘est pas possible de collecter ces données en Polynésie française. Elles peuvent l’être dans les centres de soutien aux demandeurs - Application Support Centers (ASC) aux États-Unis et dans ses territoires ; depuis décembre 2019 à un bureau Service Canada (BSC) désigné ou dans les centres de réception des demandes de visa (CRDV). Mais quid d’un tel centre en Polynésie ?

Les jeunes Polynésiens qui décident de poursuivre leurs études au pays des caribous doivent donc se déplacer dans un CRDV à travers le monde, mais il n’y en a pas partout… Les CRDV les plus près dans le Pacifique se situent en Australie (à Sydney et depuis peu à Melbourne), en Nouvelle-Zélande (Auckland) ou à Fidji (Suva).

Ils peuvent également faire prélever leurs données biométriques en se rendant dans un ASC aux Etats-Unis (Los Angeles), à Guam (Barrigada), à Hawaii (Honolulu)…