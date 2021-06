Le parc de Taapuna ouvert dans son intégralité

Tahiti, le 29 juin 2021 - Le Parc de Taapuna a été inauguré mardi matin. Le site de loisir est ouvert au public quotidiennement et dans sa totalité de 5 heures à 23 heures.



Le parc de Taapuna est ouvert au public dans sa totalité depuis mardi matin. Le site a officiellement été inauguré sous la houlette du maire de Punaauia, Simplicio Lissant, en présence de Gaston Tong Sang, le président de l'assemblée et de l'administrateur de l'archipel de la Société Guy Fitzer. Présentes également pour l'événement, Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021, entourée de ses dauphines.

Après plusieurs mois de travaux et un investissement de 203 millions de Fcfp entièrement financé par la municipalité de Punaauia sur fonds propres, le parc de Taapuna présente aujourd'hui plus de 8 000 mètres carrés d’emprise accessible au public en bord de mer, au PK 10,3. Le site comprend une base nautique, une descente pour bateaux, un espace de restauration avec quatre roulottes. Ses trois pontons éponymes ont été refaits à neuf. L'espace de loisirs ouvert depuis mardi offres des postes d’agrès et de street workout, un terrain de beachsport, un site de rangement de pirogues, du mobilier de pique-nique, des sanitaires publics, le tout accessible pour les personnes à mobilité réduite.



Si le parc de Taapuna n'était qu'en partie ouvert au public depuis le début de l’année afin de laisser libre l’accès aux roulottes, au slipway et au centre d'activités nautiques, le site est dorénavant accessible dans son intégralité de 5 heures à 23 heures. Son parking dispose de 42 places, dont 28 en bord de mer.



Mardi, après la cérémonie d'inauguration, une journée récréative était prévue pour les visiteurs du site, avec des initiations gratuites au paddle, au holopuni et à la plongée ainsi qu’une compétition inter-quartiers de va’a et des bouées gonflables.