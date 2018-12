Le parc Aorai Tinihau ouvre ses portes au public

PIRAE, le 12 décembre 2018 - ​Le parc de Aorai Tinihau a été inauguré ce mercredi par Edouard Fritch, président de la Polynésie française. Une aire de jeux pour les plus petits, du matériel de sport, un centre nautique ou encore un terrain de beach soccer et de beach volley ont été aménagés. "Cet espace a pour vocation d'être un lieu de détente, de partage et d'activités conviviales", a indiqué le chef de l'exécutif.



C'est sous un soleil radieux qu'Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et qu'une partie du gouvernement ont procédé ce mercredi à l'inauguration du parc de Aorai Tinihau à Pirae. Ce parc paysager s'étend sur 2 hectares d’espaces arborés, et comprend un terrain de beach soccer et de beach volley de haut niveau, un centre nautique, une salle polyvalente, des îlots de musculation, une aire de jeux pour les plus jeunes et toute une esplanade dédiée aux rencontres familiales et pour les loisirs.



"J’aurais pu en premier réflexe, consacrer ce lieu à des activités économiques, pour rentabiliser ce foncier qui a une valeur importante", a indiqué Edouard Fritch. Puis ce dernier d'ajouter, "mais le succès populaire des Jardins de Paofai m’a conforté dans l’idée que nos familles, nos jeunes, ont besoin d’espaces conviviaux pour se retrouver, entre enfants et parents, entre jeunes, entre sportifs."