Le pape attendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée en août

Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée | AFP | jeudi 24/01/2024 - Le pape François se rendra en août en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a annoncé jeudi le ministre des Affaires étrangères de ce pays de l'océan Pacifique théâtre de violentes émeutes urbaines mi-janvier.



Le gouvernement a reçu une "note officielle selon laquelle le pape François se rendra en Papouasie-Nouvelle-Guinée en août" pour trois jours, a indiqué le ministre Justin Tkatchenko. "Nous travaillons étroitement avec le bureau du nonce apostolique", a-t-il ajouté.



Le souverain pontife, âgé de 87 ans, doit notamment visiter Port-Moresby, où l'état d'urgence a été décrété après que des émeutes sanglantes ont fait au moins 25 morts à travers le pays le 11 janvier.



Plus de neuf millions de chrétiens -quasiment toute la population- vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La religion protestante est toutefois majoritaire dans ce pays qui reste par ailleurs empreint de traditions animistes.



Une visite du pape François avait été programmée en septembre 2020 mais avait été annulée à cause de la pandémie de Covid-19. Aucun pape ne s'est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis Jean-Paul II, en 1995.



Selon une source vaticane, le pape pourrait aussi se rendre en août au Timor oriental et en Indonésie, les deux autres pays concernés par la tournée annulée en 2020, mais le Saint-Siège n'a jusqu'ici rien confirmé officiellement.



François a reçu lundi au Vatican le président du Timor oriental José Manuel Ramos-Horta avec lequel il a évoqué la situation économique et sociale du pays et l'impact du changement climatique dans la région, selon le Vatican.



La venue de François en Papouasie-Nouvelle-Guinée intervient alors que le Premier ministre James Marape apparaît très contesté sur fond de fronde sociale.



Lors des émeutes, la foule en colère avait notamment mis le feu à des voitures, pillé des commerces et incendié des bâtiments. Les troubles avaient éclaté après que des fonctionnaires de police se sont mis en grève pour protester contre la retenue par erreur de leur salaire.



Depuis son élection en 2013, le pape François a effectué 44 voyages à l'étranger, dont le dernier en date à Marseille, dans le sud de la France, en septembre 2023.



Pour 2024, il a annoncé un déplacement en Belgique et évoqué un projet de visite en Argentine.