Le palétuvier : une espèce à surveiller au fenua

en avril dernier grâce à la participation d’une cinquantaine d’observateurs bénévoles. Une restitution publique a eu lieu ce samedi à Taravao. À l'heure du

La Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) a cartographié l’implantation des mangroves de palétuviers de l’archipel de la Société (îles de Tahiti, Moorea, Huahine, Bora-Bora, Raiatea et Tahaa), dans le cadre du programme Surveillons les mangroves de Polynésie française ensemble ! Ce travail a été réalisébilan la FAPE fait un constat et émet deux recommandations.Il y a environ 40 hectares de mangroves de palétuviers (Rhyzophora stylosa) en Polynésie française, dont un peu plus des trois quarts (78%) aux îles Sous-le-Vent avec une forte présence à Huahine. La plante n’est vraisemblablement répandue que dans l’archipel de la Société. On ne peut pas encore dire qu’elle représente une menace pour la biodiversité locale. La FAPE préconise cependant de rester vigilant face à la prolifération des mangroves de palétuviers et recommande une éradication "au cas par cas" pour en freiner la propagation.Un arrêté de 1982 s’intéressait déjà aux risques encourus par les mangroves de variétés endémiques, face à la prolifération des palétuviers dans les îles de la Société. Cette réglementation méconnue interdit depuis lors la plantation et le transport des palétuviers, et en particulier ceux de la variété Rhizophora stylosa.