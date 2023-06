Le padel, passion et ambition communes de Parker et Riner

Toulouse, France | AFP | mardi 13/06/2023 - Tony Parker et Teddy Riner, associés dans l'organisation d'un tournoi international de padel cette semaine à Toulouse (sud-ouest), apportent leur "petite pierre à l'édifice" dans le développement très rapide en France de ce sport "ludique" et "facile" d'accès, qu'ils pratiquent tous les deux.



Le virus a piqué l'ancien basketteur lors d'un déplacement au Sénégal, il y a un peu plus de deux ans, en compagnie de son avocat.



"Il m'a montré cette nouvelle discipline et je suis tombé amoureux direct", raconte Parker. "C'est le sport que je pratique le plus aujourd'hui. C'est vachement facile à jouer, vachement ludique".



Le padel -- un dérivé du tennis joué en double sur des courts plus petits et bordés de parois, comme au squash -- est aussi depuis quelques années l'un des sports à la plus forte croissance dans le monde.



Une donnée qui n'a pas échappé à l'entrepreneur averti qu'est devenu "TP" depuis qu'il a quitté les parquets de NBA, lui qui a entre autres investi dans une station de ski dans les Alpes et une écurie de chevaux de course.



Le président du club de basket de Lyon-Villeurbanne (Asvel) a, de fil en aiguille, été mis en relation avec Robin Haziza, ancien numéro un français et figure hexagonale du padel.



"Le sport de demain"



Ce dernier cherchait à organiser en France une étape du World Padel Tour (WPT), le circuit de référence de la discipline, et a trouvé une oreille attentive chez l'ancien meneur des San Antonio Spurs et le judoka Teddy Riner.



Les deux stars du sport français, déjà associées dans une agence d'accompagnement de sportifs de haut niveau, T&T Global Management, ont créé une branche dédiée à leur nouvelle passion commune, T&T Padel.



Cela a vite débouché sur l'organisation l'an dernier de la première étape française du WPT, à Toulouse, pour sa proximité avec l'Espagne, plaque tournante du padel mondial.



"Je suis content d'apporter ma petite pierre à l'édifice dans le développement de ce sport en France", disait Parker le mois dernier lors de la présentation de la deuxième édition du tournoi, disputée cette semaine jusqu'à dimanche dans la Ville rose.



La croissance du padel n'a "pas de limites", selon lui. "Des terrains se construisent partout aux Etats-Unis. Tout le monde veut y jouer. C'est le sport de demain".



La notoriété de la légende du basket tricolore est une aubaine économiquement et médiatiquement pour le padel en France, où il n'est pas encore aussi populaire, malgré plus de 300.000 pratiquants, que dans les pays hispanophones.



"Un accélérateur exceptionnel"



"C'est un accélérateur exceptionnel pour la discipline et le tournoi", confirme Robin Haziza. "Les partenaires nous accompagnent et nous suivent pour le padel en lui-même, mais aussi parce que Tony y est investi et de manière importante".



Teddy Riner est lui un peu plus en retrait pour le moment, mais il a une bonne excuse, rappelle le directeur du tournoi toulousain: "un rendez-vous avec tous les Français en 2024 à Paris" pour les JO.



"Je sais que dans ses temps de repos, qui ne sont pas nombreux en ce moment, il arrive à jouer de temps en temps au padel", souligne-t-il. "Lui aussi est un peu piqué. Il interviendra sans doute davantage après, avec on l'espère une belle médaille autour du cou".



Parker, toujours affûté, à 41 ans, participera vendredi et samedi au tournoi "all star" de l'Open de Toulouse en compagnie notamment de l'ancien rugbyman local Vincent Clerc ou des anciens footballeurs Robert Pirès et Olivier Dacourt.



Quel est son niveau raquette en main? "Il va m'en vouloir si je dis ses points faibles", répond en souriant son partenaire de double Haziza. "C'est surtout un gros ego sur le terrain. Il n'aime pas perdre". On ne se refait pas.

