Le nouveau protocole sanitaire très strict du Paul Gauguin

La célèbre compagnie de croisière de luxe Le Ponant, qui l’a racheté en 2019, a notamment collaboré à ce nouveau protocole sanitaire, avec l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille, l’un des premiers centres mondiaux dans le domaine des maladies infectieuses, où travaille le Pr Didier Raoult, et le Bataillon de Pompiers Marins de Marseille.

Le site internet du Paul Gauguin souligne que « les protocoles de santé Covid-Safe incluront une surveillance à 100% des personnes et des biens avant l’embarquement». Parmi les mesures, la présentation d’un formulaire médical établi par un médecin et un examen par le personnel médical du navire. Les bagages passeront également à travers une zone de désinfection.



A bord, « le navire aura 100 % d’air frais dans les cabines, grâce à des systèmes de climatisation sans re-circulation. Les plans des restaurants ont été repensés, la salle de fitness et le théâtre plafonnés à 50% d’occupation. Les poignées de portes et les mains courantes seront désinfectées toutes les heures »…