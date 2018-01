Le nouveau planétarium de Proscience cherche ses animateurs

PAPEETE, le 18 janvier 2017 - L'association Proscience est en attente de son nouveau planétarium. Il devrait arriver dans les semaines qui viennent. Un formateur sera de passage en Polynésie fin février-début mars. Une session de formation d'animateur de planétarium est prévu. Qui est volontaire?



" Nous recherchons des volontaires, bénévoles et enthousiastes, qui aiment le ciel et les étoiles, qui aient envie d'en savoir plus puis de partager leur savoir avec le public ", annonce Régis Plichart de l'association Proscience - Te turu 'ihi. " Nous aurions pu recruter les volontaires au sein de l'association mais nous voulions donner une chance au plus grand nombre, à ceux qui ont une âme de conteur, sensibles au ciel. "



Le planétarium est une salle hémisphérique sur le plafond duquel un ciel est projeté. L'association Proscience - Te turu 'ihi possède déjà un planétarium. Il est mobile et en fonction depuis 2005. " Mais il commence à vieillir. C'est pourquoi nous le remplaçons. "



Le planétarium de l'association, aujourd'hui à la retraite, fonctionnait grâce à un système optomécanique. Il s'agit d'une sphère opaque, percée de trous éclairés par une lampe interne, qui peut tourner suivant différents axes pour reproduire les mouvements apparents de la voûte étoilée. " Avec ce système nous pouvions montrer le ciel des deux hémisphères mais nous ne pouvions pas décoller de la terre. "



Le nouveau planétarium (commandé chez un constructeur espagnol), un peu plus grand que son aîné, est équipé d'un système de projection avec un ordinateur et un logiciel dédié. " Nous pouvons pour ainsi dire tout projeter, nous pouvons introduire des images de décor, nous pouvons voyager dans notre galaxie et dans les autres galaxies."



Pour information, la voie lactée c'est 200 milliards d'étoiles. Sachant qu'il existe des centaines de milliers de galaxies, les étoiles se comptent par milliards de milliards. Les projections, dans la limite des contenus disponibles, sont donc infinies ou presque.



Régis Plichart ajoute qu'avec ce nouveau système de projection, il est possible de présenter en plus des films d'immersion. " On peut par exemple faire une plongée sous-marine, visiter un site archéologique en 3D, se glisser à l'intérieur du corps. " Tout un programme.