Le nouveau mess de la caserne Broche peut accueillir 800 militaires

Papeete, le 2 octobre 2019 - Le nouveau mess de la caserne Broche à Arue a été inauguré ce mercredi par le contre-amiral Laurent Lebreton. Baptisé Fare Natira'a, qui signifie la maison du lien, ce nouvel espace convivial de restauration de plus de 2300 mètres carrés peut accueillir jusqu'à 800 personnes pour le déjeuner.



S'il y a bien une chose indispensable pour le moral de troupes, c'est bien la nourriture ! Les militaires de la caserne Broche, située à Arue semblaient effectivement avoir bon moral ce mercredi matin, à l'image du commandant supérieur des Forces armées en Polynésie française, le contre-amiral, Laurent Lebreton, lors de l'inauguration du nouveau mess de la caserne. "Le nom de Fare Natira’a a été choisi pour traduire le rôle fédérateur d’un tel lieu qui concentre toutes les activités et fonctions rassemblées en un unique endroit. Ce nom traditionnel démontre également l’importance de maintenir un lien entre toutes les personnes qui y travaillent ou qui y passent", a-t-il indiqué.



Ouvert en septembre dernier, ce bâtiment a été inauguré après un chantier de 15 mois réalisé par une quinzaine d'entreprises locales. Le nombre de repas possible pour le service de midi est passé de 620 à 800. Espace bar, salles de restauration spacieuses, terrasse lumineuse, tout a été pensé pour rendre le lieu convivial et agréable. Le coût total des travaux est de 465 millions de Fcfp, dont 25% pour le matériel de restauration collective.