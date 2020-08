Le nouveau contre-amiral prend ses fonctions à Arue

Le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, qui exercera la fonction de Comsup pendant deux ans, est diplômé de la promotion 1984 de l’Ecole navale de Lanvéoc, de l’Ecole de Guerre à Paris en 2001 et du King’s College de Londres en 2013. Ancien commando marin, il a été nommé contre-amiral en octobre 2019 et a occupé de nombreux postes tout au long de sa carrière en France comme à l’étranger, et particulièrement en Asie.



De 1994 à 2004, il a servi dans la Marine nationale à bord de différents navires et a commandé différents navires, dont La Glorieuse en 1996. Entre 2004 et 2006, il a fait un passage par le Quai d’Orsay au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en tant que responsable de la coopération de sécurité et de défense pour l’Asie et l’Amérique latine. Il est ensuite retourné dans la Marine nationale à Toulon, puis a navigué à bord de plusieurs navires dont le destroyer Forbin qu’il a commandé de 2009 à 2011. En 2011, Le contre-amiral a rejoint l’État-major des armées, en charge de la stratégie navale. Depuis 2017, il était en charge de la préparation des forces navales. Le contre-amiral Jean-Mathieu Rey est notamment officier de l'ordre de la légion d'honneur et titulaire de la Croix de la valeur militaire.