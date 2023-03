Le nouveau BSEO livre des Histoire(s) Tahitienne(s)

TAHITI, le 29 mars 2023 - Le bulletin de la Société des études océaniennes (BSEO) daté de septembre/décembre 2022 vient d’être présenté. L’équipe du bulletin a pris un peu de retard pour le présenter car elle mène en parallèle un travail de catalogage de l’ensemble des bulletins parus depuis 1917.



Cinq articles composent le nouveau bulletin de la Société des océanistes (BSEO). Ils racontent, comme le titre du bulletin l’indique, des Histoire(s) tahitienne(s). Il est question du projet d’ordre royal de Pomare V, des ambitions japonaises dans le Pacifique en 1941-1942, d’un état des lieux de la présence militaire dans les établissements français de l’Océanie 1901-début 1914, de Charles van den Broek d’Obrenan, mystérieux gentleman farmer de Mahina ou bien encre des mémoires de guerre de Georges Toti Durietez, tamari’i volontaire.



Un nouveau et précieux témoignage de tamari’i volontaire



Le témoignage de George Toti Durietez a été enregistré par sa petite-fille. L’ancien tamari’i volontaire se livre pendant près d’une heure et demie, en tahitien. “ On pense parfois avoir fait le tour d’un sujet, or, et cela tient souvent à la chance, il reste toujours et encore des ressources ”, commente Jean-Christophe Shigetomi qui signe l’article du BSEO sur George Toti Durietez. L’enregistrement a été consigné puis traduit par Jacques Vernaudon, Mirose Paia avec l’aide de Vāhi Sylvia Tuhaiava-Richaud. L’auteur a extrait une partie du précieux témoignage qu’il a mis en contexte et ajusté. “ Car il y avait par exemple des erreurs de dates .”



Cet article permet, et c’est la première fois, d’apporter une vision sans filtre de la guerre, de l’engagement et du quotidien du bataillon du Pacifique. “ Nous avons plutôt l’habitude de lire des informations issues de notables, de l’élite de la société, là nous avons celles d’un homme du peuple. Nous nous rendons bien compte que cela n’a rien à voir car il décrit les choses de façon brutale, comme elles devaient l’être .”



Un catalogue en vue



Si le BSEO N°358 – septembre/décembre 2022 a mis tant de temps à sortir c’est que toute l’équipe est mobilisée sur un projet d’ampleur en parallèle. “Nous voulons faire imprimer un catalogue de tous les bulletins depuis la première parution en 1917 ”, explique-t-elle. Un catalogue a déjà été réalisé en 1997. “ Mais il nous a fallu le reprendre entièrement. Et il nous reste à tout indexer .” Ce catalogue devrait sortir en 2023, voire 2024.



En attendant, le BSEO N°359 se prépare. Il consistera en une traduction française du journal de Maximo Rodriguez qui séjourna à Tautira 9 mois en 1775. La traduction de l’espagnol est assurée par Liou Tumahai, spécialiste du sujet. Le manuscrit, considéré comme authentique car signé (il existe des copies dans d’autres sites), est conservé à la bibliothèque nationale de France (BNF). Il sera rendu accessible au plus grand nombre grâce à la SEO d’ici quelques mois.



En savoir plus



