Le nombre de cas Covid actifs en légère hausse au fenua

Tahiti, le 3 mars 2021 - Le nombre de cas Covid actifs est en légère augmentation depuis six jours en Polynésie, avec 78 malades recensés mercredi selon le dernier bilan épidémiologique de la direction de la Santé.



Le nombre de cas Covid actifs, c’est-à-dire les malades testés positifs au coronavirus dans les sept derniers jours et contagieux, connait un léger rebond depuis vendredi en Polynésie française. Selon les dernières données épidémiologiques transmises par la direction de la Santé, on dénombre mercredi 78 cas actifs, soit 15 de plus que la veille, alors qu’on en comptait 57 lundi et 35 vendredi dernier.

Mercredi 8 personnes sont toujours hospitalisées en filière Covid (-1 en 24 heures) dont deux en service de réanimation.

Sur le front de la vaccination, on compte à ce jour 7 172 personnes ayant reçu au moins une dose (+238 en 24 heures) de vaccin, dont 3 908 patients ayant bénéficié d'un traitement immunitaire complet (+293 en 24 heures) avec la deuxième injection.

La collectivité ne déplore mercredi aucun nouveau décès lié au Covid, avec toujours 140 morts des suites d’une infection par ce coronavirus depuis le 10 septembre.