Le nœud papillon en nacre émerge de son cocon

"C'est un accessoire vraiment facile à placer sur une chemise. La nacre, grâce à ses reflets, s'adapte à toutes les tenues."



Parlez-nous de vos nœuds papillon…

Pour l'instant nous travaillons avec trois graveurs locaux, puisque nous ne voulons travailler qu'avec des créateurs d'ici et des matières premières locales. Nous sommes vraiment en train de nous mettre en place, avec comme but de travailler avec de nombreux graveurs différents pour avoir différentes pattes, des styles uniques. Puisque ce sont des artistes, chacun aura sa manière de travailler. La matière première vient des fermes perlières polynésiennes. Pour l'instant on fait des nœuds papillon, mais aussi des boutons de manchette et des pinces à billets, toujours en nacre. Nous nous considérons comme des créateurs d'accessoires masculins.



Pour vous c'est vraiment une grande aventure, différente de ce que vous avez fait avant ? D'où vous est venue cette idée ?

C'est différent, mais on n'a rien sans rien, il faut sauter dans le bain et voir ce qu'il se passera ! L'idée… En fait j'ai (NDLR : Anthony) toujours aimé bien m'habiller et j'avais déjà des nœuds papillon en bois, et un jour en regardant une nacre j'ai eu cette idée de me demander s'il était possible d'en créer un dans cette matière. Je suis allé voir un graveur qui a eu cette inspiration de créer un nœud pap' avec une nacre à l'intérieur et une à l'extérieur, et le rendu était génial. L'aventure s'est lancée comme ça. Et comme ça a intéressé les gens, on s'est dit 'pourquoi pas en lancer un commerce'. Et ce qui est génial c'est qu'on n'a eu aucun avis négatif pour le moment.

Les artistes avec qui on travaille en souriaient au début, parce qu'ils n'y avaient pas forcément pensé. On travaille avec des artistes et des artisans plutôt qu'avec des créateurs, parce qu'on ne veut pas se mettre en concurrence avec les bijoutiers locaux. On vise un marché international, c'est pour ça qu'on développe le site internet, le but est aussi de faire tourner le commerce local.



Vos prix sont assez élevés… Qui les achète ?

Oui, les prix varient de 124 euros à 389 euros pour l'instant, mais on vise vraiment un marché de luxe, avec un travail de grande qualité et des pièces uniques. A terme on veut même faire des gammes vraiment haut de gamme avec des incrustations de pierres précieuses, travailler avec des joailliers.

Et pour l'instant ça intéresse vraiment tout le monde. C'est un accessoire vraiment facile à placer sur une chemise. Autant avec un nœud papillon en tissu, en métal ou en bois, il faudra choisir la couleur en fonction de la chemise ; autant la nacre, grâce à ses reflets, s'adapte à toutes les tenues, que ce soit une tenue BCBG pour une soirée ou une tenue très habillée pour un gala ou un mariage.