Le navire de Jacques Brel enfin restauré

Tahiti, le 7 juin 2023 – La restauration du célèbre voilier du chanteur Jacques Brel vient de s'achever en Belgique, après plus de dix années de travaux. C'était avec ce navire que l'artiste avait parcouru le monde depuis son plat pays jusqu'aux îles Marquises.



Après plus de dix années de travaux, l'iconique voilier du chanteur Jacques Brel, Askoy II, vient de renaitre de ses cendres dans un hangar de Zeebrugge en Belgique. Construit dans les années 1960, Il avait été retrouvé échoué sur une plage de Nouvelle-Zélande, rongé par la rouille et meurtri par les récifs. En piteux état lors de son repêchage, cette incroyable rénovation est l'œuvre des frères Wittevrongel, maitres voiliers de père en fils, qui avaient cousu les voiles de l'Askoy avant le départ de Brel pour son tour du monde en 1974. À son bord, le chanteur avait navigué jusqu'aux îles Marquises avant de céder le bateau, passé ensuite entre plusieurs mains. Il se fera prendre dans une tempête et s'échouera sur les côtes néozélandaises quelques années plus tard. Désormais entièrement retapé, Askoy II a été classé au patrimoine nautique par la Belgique il y a deux ans.