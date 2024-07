Le navire-ambulance Ocean Viking secourt 196 personnes au large de la Libye

Marseille, France | AFP | mardi 30/07/2024 - L'Ocean Viking, navire-ambulance de SOS Méditerranée, a secouru 196 personnes, dont 9 mineurs non accompagnés et une femme, mardi matin lors de deux opérations de sauvetage au large de la Libye, a annoncé l'ONG.



"La plupart des personnes rescapées sont originaires du Bangladesh, du Pakistan, d’Egypte et du Soudan", a précisé SOS Méditerranée, dont le siège est à Marseille (sud de la France).



Ces sauvetages ont été effectués en deux temps dans la région de recherche et de sauvetage libyenne. Une première "embarcation en bois surchargée" avec à son bord 96 personnes avait été repérée en début de matinée puis peu de temps après une seconde avec à son bord 100 personnes, a précisé SOS Méditerranée.



Sur des photos postées sur le compte X de l'ONG, on aperçoit une barque sur laquelle se trouvent de nombreux migrants portant un gilet de sauvetage orange.



Les autorités italiennes ont assigné Ancône (est de l'Italie), "à près de 1.500 kilomètres de la zone d'intervention, comme lieu sûr de débarquement", a-t-elle ajouté.



"C'est à nouveau un port extrêmement éloigné, qui impose aux équipes et aux rescapés plusieurs jours de navigation. Cette pratique d’assignation de ports éloignés vide la Méditerranée centrale de ses rares ressources vitales de recherche et de sauvetage, alors même que les départs sont plus fréquents l'été, et que nous venons de passer le cap des 30.000 personnes disparues en Méditerranée depuis 2014", a-t-elle critiqué.



SOS Méditerranée a secouru plus de 40.000 personnes en Méditerranée depuis 2016, principalement en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde.



En 2023, 3.155 migrants sont décédés ou ont été portés disparus après avoir tenté de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Depuis janvier, 1.098 migrants y sont décédés ou portés disparus, selon la même source.