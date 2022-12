Le musée de Tahiti et des îles rouvrira ses portes début mars

Tahiti, le 06 décembre 2022 - Après quatre ans et de demi de travaux et plusieurs reports, la réouverture de la salle d'exposition permanente du Musée de Tahiti et des îles aura lieu début mars. Le public pourra y découvrir des pièces exceptionnelles prêtées par d'autres grands musées. La statuette du dieu A'a, conservée au British Museum, est notamment attendue au fenua mi-février.



Après plusieurs reports, la réouverture de la salle d'exposition permanente du Musée de Tahiti et des îles est prévue pour mars prochain après quatre ans et demi de travaux. L'inauguration officielle aura lieu le 1er mars et l'ouverture au public le samedi 4 mars. À cette occasion, celui-ci pourra notamment découvrir la statuette du dieu A'a, une sculpture en bois originaire de Rurutu, qui fait partie des collections du British Museum de Londres. Cette œuvre exceptionnelle est prêtée au musée pour une durée de trois ans. Quinze autres objets seront également prêtés par le British Museum, le musée du Quay-Branly et le Museum of Archaeology and Anthropology de Cambridge, parmi lesquels, entre autres, des objets collectés par James Cook, le fragment du maro'ura, une ceinture de chef de Anaa ou encore un tāumi de la Société. Autre pièce exceptionnelle à découvrir, le costume du deuilleur, qui n'avait jamais été prêté auparavant.

