Le monde subit un nouvel épisode massif de blanchissement des coraux

Washington, États-Unis | AFP | lundi 15/04/2024 - Le monde connaît actuellement un épisode massif de blanchissement des coraux du fait de températures océaniques records, a alerté lundi l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).



Pour la deuxième fois en dix ans, des récifs de coraux des quatre coins de la planète sont touchés par un important phénomène de blanchissement lié à l'augmentation de la température de l'eau, certaines portions de la Grande barrière de corail en Australie risquant de disparaître.



Le blanchissement, s'il peut mener à la mort des coraux, est un phénomène de dépérissement réversible, les coraux touchés pouvant survivre si les températures baissent et si d'autres facteurs de stress, comme la surpêche ou la pollution, se réduisent.



"De février 2023 à avril 2024, un blanchissement important des coraux a été observé dans les hémisphères nord et sud de chaque grand bassin océanique", a déclaré Derek Manzello de la NOAA.



Ce phénomène a été confirmé dans toutes les régions tropicales, notamment en Floride (sud des Etats-Unis), dans les Caraïbes, au Brésil et dans le Pacifique tropical oriental.



Les conséquences de ce phénomène sont multiples. Le blanchissement affecte les écosystèmes océaniques, mais également les populations humaines, impactant leur sécurité alimentaire et économies locales.



L'épisode de blanchissement actuel est le quatrième enregistré par la NOAA depuis 1985. Les précédents avaient été observés en 1998, 2010 et 2016.