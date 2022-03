Le mobilier du CHE d'Outumaoro entièrement rénové

Tahiti, le 30 mars 2022 – Une enveloppe de 88 millions de Fcfp est accordée pour la rénovation de l’ensemble des mobiliers du Centre d’hébergement des étudiants (CHE) de Outumaoro.



Dans le cadre de la réhabilitation des cinq bâtiments et des 114 logements du Centre d’hébergement des étudiants (CHE) de Outumaoro, le conseil des ministres a acté mercredi une subvention de 88 millions de Fcfp en faveur de l’Office polynésien de l’habitat (OPH) pour financer l’acquisition de mobiliers neufs. Les chambres des logements seront équipées de lits et de bureaux individuels et d’étagères. Les espaces de vie annexés aux cuisines communes seront équipés de tables "mange-debout", d’autres tables et de chaises.



La commande auprès du fournisseur comprendra la livraison du mobilier et son montage suivant un calendrier de réception des bâtiments A, B, C, D et E. Le programme de réhabilitation et de modernisation de ces bâtiments a débuté en 2022 et s’achèvera en 2024. Ils seront progressivement livrés avec l’ensemble de l’équipement pour les étudiants locataires.