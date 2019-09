Le mobilier de la villa tropézienne de Gérard Oury aux enchères début octobre

Paris, France | AFP | mercredi 11/09/2019 - Treize ans après le décès de son père, le cinéaste Gérard Oury, la réalisatrice Danièle Thompson a décidé de tourner la page de la propriété familiale de Saint-Tropez (Var) : l'ensemble du mobilier sera dispersé aux enchères sur place le 5 octobre, a annoncé la maison de ventes Artcurial.



Mise en vente de gré à gré pour sa part, la villa "Les Oliviers" a été construite par Gérard Oury ("La Grande Vadrouille", "Le Corniaud"...) au début des années 70 sur les hauteurs de la presqu'île.

"Gérard Oury et Michèle Morgan y ont vécu ensemble, mais toujours dans des appartements séparés : Michèle Morgan au rez-de-chaussée, les appartements du cinéaste au premier étage", souligne Artcurial.

Une bibliothèque en métal chromé choisie par Michèle Morgan, des fauteuils du désigner Pierre Paulin, et d'autres meubles dessinés par le décorateur François Catroux seront notamment dispersés, avec des estimations hautes de 500 à 6.000 euros. Deux oeuvres de l'artiste plasticien chinois Wang Du sont estimées entre 35.000 et 60.000 euros.

"+Le Corniaud+ et +La Grande Vadrouille+ ont évidemment tout changé dans notre vie. Jusque-là, mon père avait toujours tiré le diable par la queue, et, tout d'un coup, il pouvait vivre dans un confort qu'il n'avait même pas imaginé", confie Danièle Thompson dans un récent livre sur Gérard Oury, "Mon père, l'as des as" (éditions de La Martinière).

"Son grand bonheur a été de pouvoir acheter au début des années 70 un terrain à Saint-Tropez et faire construire cette magnifique maison que Michèle et lui ont baptisé +Les Oliviers+, nom du restaurant qui abrita leur premier rendez-vous", ajoute-t-elle.