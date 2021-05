Le ministre visite le CHPF et le Swac

Tahiti, le 11 mai 2021 - Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s’est rendu au CHPF mardi pour y rencontrer le personnel hospitalier du Taaone avant de visiter le Swac, le chantier qui permettra d’alimenter l’hôpital en froid.



Après avoir consacré sa journée de lundi au nucléaire, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, s’est rendu mardi à Taaone pour faire la rencontre du personnel hospitalier du CHPF. Accompagné du président de la Polynésie française, Édouard Fritch, du haut-commissaire de la République, Dominique Sorain et du ministre de la Santé, Jacques Raynal, le ministre a échangé avec les professionnels de santé des différents services de l’hôpital.



Sébastien Lecornu a ensuite visité le chantier du Sea Water Air Conditioning, plus connu sous le nom du Swac. Le chantier consiste à capter, à 900 mètres de profondeur, une eau à cinq degrés permettant d’alimenter en froid le centre le CHPF et de réduire de moitié sa consommation électrique.



Le projet du Swac, initié dès la construction du CHPF, a mis onze ans à se concrétiser. Les 3,6 milliards de Fcfp nécessaires à son financement ont été assuré pour 1,8 milliard de Fcfp d’emprunts à l’Agence française de développement et la Banque européenne d’investissement, complétés par une subvention de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe). Dans son communiqué, le haut-commissaire précise que “le ministre a tenu à souligner cet accompagnement financier de l’État qui témoigne du soutien durable apporté aux collectivités polynésiennes dans la mise en œuvre des politiques de transition énergétique”.