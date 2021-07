Le ministre du Logement remet 42 clés de fare OPH

Mercredi après-midi, le ministre du Logement et président du Conseil d’administration de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Jean-Christophe Bouissou, et le directeur de l’OPH, Moana Blanchard, ont remis 42 clés de fare OPH à des familles. Les familles bénéficiaires de ce dispositif vivent sur les communes de Afaahiti, Arue, Hitia’a, Mahaena, Mataiea, Papara, Papeari, Papenoo, Pueu, Punaauia, Tautira, Teahupoo, Tiarei, Toahotu et Vairao, ainsi que de Moorea. Pour obtenir les clés de leur fare OPH, elles ont dû s'acquitter d’une participation financière calculée selon les revenus de leur ménage et le nombre de personnes à charge dans le foyer. Une somme allant de 155 000 à près d’1,8 million de Fcfp.