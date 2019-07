Le ministre Sébastien Lecornu ira à Anaa, Makemo et Rikitea

PAPEETE, le 25 juillet 2019 – Le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, arrivera vendredi soir en Polynésie française pour une visite de cinq jours, qui passera par Anaa, Makemo et Rikitea.



Le programme de la visite officielle du ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, a été dévoilé jeudi par les services du haut-commissariat. Le ministre arrive vendredi soir à Tahiti. Outre un passage au marae Arahurahu à Paea, il consacrera toute la journée de samedi à des rencontres protocolaires avec Edouard Fritch, les parlementaires polynésiens, les responsables du Centre de gestion et de formation, ainsi que Christian Vernaudon et Makalio Folituu au titre du CESC. Dimanche, le ministre se rendra à Anaa aux Tuamotu, lundi à Makemo et mardi à Rikitea où il assistera à l’ouverture du congrès des communes. Sébastien Lecornu quittera la Polynésie mercredi soir.