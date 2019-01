Le ministère de la Santé veut s'attaquer à l'obésité des enfants des îles Sous-le-Vent

PAPEETE, le 25 janvier 2019. Le ministère de la Santé souhaite mettre en place une prise en charge complète pour les enfants et adolescents en surpoids des îles sous-le-Vent.







Le ministère de la Santé et de la Prévention a lancé mi-décembre un appel d'offres pour une prestation de service relative à la prise en charge des enfants et des adolescents en surpoids ou obèses à l’hôpital de Uturoa, à Raiatea.



Le ministère de la Santé souhaite ainsi que les enfants et adolescents en surpoids ou obèses soient suivis par un pédiatre à l’hôpital d’Uturoa et qu'une prise en charge et un accompagnement diététique de ces jeunes soit réalisé. Un accompagnement de l’activité physique et sportive des enfants et des adolescents en surpoids ou obèses sera aussi mis en place.



Les prestataires intéressés par ce service devaient déposer leur dossier au début du mois à la Direction de la santé.